5 dicembre 2013 Arriva la super tempesta Xaver, in Nord Europa è allarme rosso Toccherà anche la Germania, per gli esperti non è un evento eccezionale ma si prevedono mareggiate e venti fino a 180 chilometri orari

22:00 - E' allarme in Belgio e Olanda per l'arrivo della tempesta Xaver, la stessa che si è abbattuta sulla Scozia, provocando un morto, e che sta creando preoccupazione in Germania e Danimarca. Sulle coste è prevista una marea tra i 6 e i 7 metri, la più alta degli ultimi 60 anni. La Klm ha già cancellato molti voli. In Germania si teme la tempesta più violenta degli ultimi 50 anni. Previsti venti fino a 180 chilometri orari. Nessuna conseguenza per l'Italia.