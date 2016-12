29 dicembre 2013 Arabia Saudita, arrestate in diretta Twitter 2 attiviste al volante di un'auto Un'insolita protesta per chiedere il diritto alla guida, attività che nel paese islamico è ancora vietata alle donne Tweet google 0 Invia ad un amico

09:06 - Sono state rilasciate poche ore dall'arresto dopo aver firmato l'impegno a non guidare mai più. Le due attiviste saudite Samia El Moslimany e Tamador el-Yami si erano messe al volante per chiedere maggiori diritti per le donne del paese islamico e hanno documentato in tempo reale, con foto e commenti su Twitter, la propria protesta a Gedda. Sono state fermate dopo pochi minuti e trattenute dalla polizia locale. L'Arabia Saudita vieta ancora alle donne di poter avere la patente e di condurre le auto.