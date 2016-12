Altolà sfilata, arrivano le Femen

15:49 - Parigi, sfilata di Nina Ricci. Sulla passerella bianca, tra modelle eteree e vestiti angelici, si scatena l’”inferno”: tre attiviste di Femen salgono sul palco, sfoggiando seni nudi che riportano frasi contro la moda “dittatrice” e slogan come “modella non andare al bordello”. Immediato l’intervento degli uomini della sicurezza, che hanno portato via le attiviste, mentre le modelle continuavano a sfilare. Senza troppo scalpore.