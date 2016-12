08:24 - Ahrar al-Sham, il gruppo ribelle più potente in Siria, non riconoscerà alcun accordo raggiunto alla conferenza di pace di Ginevra in programma il 22 gennaio. Lo ha detto il suo leader, Hassan Aboud, parlando con al Jazeera, specificando che il suo gruppo "assolutamente non parteciperà" ai colloqui nella città svizzera.