00:45 - Il presidente afghano Hamid Karzai ha reso noto che le forze americane hanno bombardato una casa a Helmand, uccidendo un bambino e ferendo due donne. L'attacco avviene in un momento in cui il presidente afghano e' impegnato in un braccio di ferro con il governo americano sull'accordo bilaterale di sicurezza che deve definire la presenza delle truppe Usa nel paese dopo la fine della missione militare nel 2014.