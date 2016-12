Afghanistan, Karzai: "Non mi fido degli Usa, ma patto può dare stabilità"

09:52 - Il presidente afghano, Hamid Karzai, ha detto di non fidarsi degli Usa, sottolineando che gli Stati Uniti non si fidano di lui. "Non ho fiducia nell'America e loro non si fidano di me", ha detto di fronte ai 2.500 delegati della Loya Jirga, la grande assemblea tribale chiamata a valutare un trattato bilaterale di sicurezza Usa-Afghanistan (Bsa). "Questo accordo può darci stabilità nei prossimi dieci anni", ha però ammesso Karzai.

Karzai ha comunque difeso l'utilità della firma di un patto di sicurezza con Washington e ha sottolineato fra l'altro che in una lettera il presidente Usa, Barack Obama, gli ha promesso che le truppe entreranno nelle abitazioni degli afghani solo in circostanze eccezionali. Una richiesta americana, questa sull'ingresso in case private, alla quale Karzai esitava ad acconsentire e che ha allungato i tempi dei negoziati fino alla tarda notte di mercoledì.