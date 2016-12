Afghanistan: attentato contro un aereo Isaf: morti 6 militari americani

15:42 - Un aereo della Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (Isaf) è caduto nell'Afghanistan meridionale. Il bilancio è di sei militari morti, tutti americani. Lo ha reso noto la stessa Isaf a Kabul. Le cause dell'incidente, il peggiore del 2013, non sono per il momento chiare. "Al momento dell'impatto del velivolo con il suolo - spiega il portavoce - non era segnalata nella zona alcuna attività nemica".

La nazionalità delle vittime è stato reso noto dal Dipartimento della Difesa Usa. I talebani afghani hanno rivendicato l'attentato. In un comunicato ricevuto dall'agenzia Afghan Islamic Press (Aip), un portavoce ha sostenuto che "l'aereo è stato abbattuto dai nostri mujaheddin nella provincia di Kandahar".