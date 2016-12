Afghanistan, a casa 400 soldati italiani Il nostro contingente a 1000 uomini

12:18 - Hanno lasciato definitivamente l'Afghanistan 400 militari italiani della Transition Support Unit South, dopo aver concluso il processo di transizione della provincia meridionale di Farah alle forze afghane. Con la partenza dei bersaglieri del sesto reggimento Trapani, il contingente italiano dall'inizio di quest'anno si è ridotto di oltre 1000 uomini.

Il ridimensionamento del contingente italiano proseguirà fino alla fine del 2014. Durante il suo mandato iniziato il 10 agosto, la Transition Support Unit South ha condotto 187 pattuglie di sicurezza e di ricognizione dell'area di responsabilità e numerose esercitazioni di evacuazione medica con elicotteri italiani e americani per addestrare al soccorso sanitario i colleghi dell'esercito afghano. La complessa attività operativa di "retrograde" (ripiegamento), pianificata e condotta dal Regional Command West su base brigata meccanizzata Aosta, ha permesso di movimentare sia da Farah che da Bala Boluk verso la base di Herat, per il successivo rientro in Italia, 2.445 tonnellate di materiali distribuiti su 23 convogli per un totale di quasi 2.000 metri lineari di carico, compresi 131 mezzi mobili campali e 109 veicoli tattici.



Il generale Michele Pellegrino, comandante del Regional Command West ha voluto complimentarsi con il comandante della TSU-S, colonnello Mauro Sindoni, per "lo straordinario sforzo sostenuto nella conduzione di un'articolata e vasta attivita' a favore della popolazione afghana, svolta sul fronte della sicurezza e della ricostruzione, che è stata sinceramente riconoscente per quanto fatto a suo favore".



Con il Colonnello Sindoni e gli uomini del sesto bersaglieri rientra a Trapani la Bandiera di guerra del reggimento, decorata di una croce di cavaliere dell'Ordine Militare d'Italia; di due medaglie d'oro al Valor Militare; di quattro medaglie di bronzo al Valor Militare e di una medaglia d'argento al Valore dell'Esercito.