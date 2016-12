Aereo Missoni, identificato Dna resti Appartengono alla moglie e ai piloti

17:32 - Sono stati identificati 13 dei 19 campioni biologici prelevati dal relitto dell'aereo su cui viaggiava Vittorio Missoni precipitato nelle acque di Los Roques, in Venezuela, il 5 gennaio scorso. Appartengono al pilota del velivolo, Herman Marchan, alla moglie di Missoni, Maurizia Castiglioni, e al copilota, Juan Carlos Ferrer. Lo rende noto la procuratrice generale di Caracas, Luisa Ortega.

Altri campioni al vaglio degli esperti - In un incontro con i familiari delle vittime, Ortega ha sottolineato che altri campioni, che potrebbero appartenere ad Elda Scavenzi, la seconda donna italiana che si trovava a bordo dell'aereo, sono attualmente sottoposti ad analisi complementari.



Al via il recupero del relitto - Il relitto dell'aereo, ritrovato il 27 giugno a 76 metri di profondità e a circa 15 miglia da Gran Roque, l'isola principale dell'arcipelago di Los Roques, sarà riportato a galla da esperti della Marina venezuelana in una operazione prevista dal 17 al 22 novembre.