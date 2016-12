Aereo caduto in Namibia,tutti morti

11:24 - Sono stati ritrovati in Namibia i resti dell'aereo passeggeri partito dal Mozambico e scomparso in volo con 33 persone a bordo. Non ci sono sopravvissuti. Lo ha reso noto un ufficiale della polizia namibiana. L'aereo della compagnia mozambicana Lam era partito dalla capitale Maputo alla volta della capitale dell'Angola, Luanda. A bordo c'erano 27 passeggeri e 6 membri dell'equipaggio. Il velivolo si è schiantato al suolo durante una tempesta.