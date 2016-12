Adozioni, il Congo rassicura l'Italia: "Riesamineremo i casi bloccati"

16:24 - Potrebbe essere vicino a una svolta il caso delle 26 famiglie italiane bloccate in Congo perché le autorità non concedono i visti ai figli presi in adozione. Il primo ministro congolese, Matata Ponyo, ha rassicurato il presidente del Consiglio, Enrico Letta, confermando la volontà delle autorità di Kinshasa di procedere "in tempi rapidi al riesame dei casi". Il 19 dicembre il governo locale ha sospeso le procedure di adozione.

Delegazione italiana a Kinshasa - Come si legge in una nota diffusa dalla presidenza del Consiglio, "il Presidente Letta ha confermato di avere disposto l'invio a Kinshasa di una delegazione di alti funzionari del ministero degli Esteri e dell' Ufficio del ministro dell'Integrazione, che già da domani avrà incontri con lo stesso Primo ministro e le Autorità competenti, finalizzati a consentire un rapido ritorno in Italia delle famiglie con i propri figli".



Congo: "Riesamineremo procedure delle adozioni" - Lo stop a tutte le adozioni internazionali, spiega ancora la nota della presidenza del Consiglio, è dovuta alla volontà del governo congolese "di riesaminare le procedure e di correggere le irregolarità riscontrate in alcuni casi".