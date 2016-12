Abu Mazen incontra il Papa: "Spero di firmare presto la pace con Israele"

13:19 - Abu Mazen ha invitato papa Francesco in Palestina, a visitare la Terra Santa. E' stato lo stesso presidente dell'Anp, durante l'udienza in Vaticano, a presentare la sua proposta al "ministro degli Esteri" della Santa Sede, monsignor Dominique Mamberti. "Spero di firmare presto l'accordo di pace con Israele", ha detto Abu Mazen al Pontefice, dopo lo scambio di rito dei doni.

Incontro privato tra il Papa e Abu Mazen - E' durato circa 30 minuti il colloquio privato tra papa Francesco e il presidente palestinese Abu Mazen nella Sala della Biblioteca, in Vaticano, alla presenza di un interprete dall'arabo all'italiano. Nel suo primo incontro con papa Bergoglio, Abu Mazen era accompagnato da una delegazione di 13 persone, tra cui due donne, il sindaco di Betlemme e l'ambasciatrice palestinese presso il Quirinale.



Abu Mazen: "Spero di firmare presto l'accordo di pace con Israele" -"Spero di firmare con questa penna l'accordo di pace con Israele", ha affermato il presidente dell'Anp, ricevendo in dono da papa Francesco la penna di rappresentanza a forma delle colonne tortili del baldacchino di San Pietro. "Certamente lei ha molte cose da firmare", gli ha detto il Papa mostrandogli il dono, al che Abu Mazen ha espresso la sua speranza di usare la penna per l'accordo con Israele. "Presto, presto", ha quindi commentato il Pontefice.