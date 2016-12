"Clicca per vedere Carla Bruni nuda" Così la Cina spiava i politici del G20

16:32 - Come convincere i diplomatici più importanti del mondo a installare un piccolo software di spionaggio sul proprio pc? Semplice: promettendo loro di vedere l'allora first lady di Francia senza veli. Nel 2011, hacker cinesi avrebbero violato i computer dei partecipanti al G20 di Cannes con una semplice mail: "Clicca qui per vedere Carla Bruni nuda". Una trappola ben congegnata con protagonista la moglie dell'allora presidente francese, Nicolas Sarkozy.

A essere violati, secondo quanto riporta il New York Post, sarebbero stati i computer di ministri e rappresentanti di Bulgaria, Lettonia, Portogallo, Repubblica Ceca e Ungheria che, a quanto pare, non hanno resistito al fascino dell'ex modella italiana.



L'obiettivo degli hacker cinesi, a quanto si apprende, sarebbe stato quello di entrare in possesso di documenti riservati riguardanti gli Stati Uniti d'America.



Con l'ingenuo click, i destinatari della mail installavano inconsapevolmente un piccolo software di spionaggio sul proprio pc garantendo libero accesso agli 007 dell'Estremo Oriente.



Difficile, ora, scoprire quante e quali informazioni riservate siano state sottratte ai "curiosi" diplomatici.