2001: diffuso il volo di prova del primo Boeing sperimentale X-43A

La NASA ha recentemente messo a disposizione i propri archivi digitali per soddisfare la curiosità degli appassionati e non. Fra i tanti contenuti pubblicati spicca il test di volo del Boeing X-43A, un velivolo ipersonico sperimentale facente parte del programma Hyper-X e costruito per testare i diversi aspetti del volo supersonico ad alte prestazioni. L'X-43A era un aereo a uso singolo, progettato per precipitare nell'oceano una volta esaurito il suo compito e dotato di una carica esplosiva per distruggerlo nel caso il test fosse fallito. Proprio come è successo a questo prototipo, il 2 giugno 2001. Creato per sperimentare e sviluppare nuovi tipi di motori supersonici denominati "scramjet", questo primo velivolo deviò in maniera significativa dalla traiettoria programmata a causa di un malfunzionamento dell'alettone di destra e fu dunque distrutto come misura di sicurezza. A questo volo ne seguirono altri di successo che portarono al raggiungimento di una velocità vicina a Mach 10, dopodiché i progetti della serie X-43 furono sospesi.