11/9, appello di Obama a americani: non seguiamo chi vuole dividerci

La paura del terrorismo "non deve stravolgere i nostri valori. Non possiamo seguire chi vorrebbe dividerci o reagire in una maniera che intacchi il tessuto della nostra società": è il messaggio di Barack Obama in occasione del quindicesimo anniversario degli attentati dell'11 settembre 2001. Il presidente Usa invita quindi gli americani a diffidare delle ricette proposte in campagna elettorale da Donald Trump.