20 aprile 2015 "Wil può volare": un bimbo con la sindrome di down può realizzare tutti i suoi sogni "Con queste foto spero di insegnare a mio figlio che anche con le sue disabilità può fare ogni cosa si metta in testa. Compreso volare", racconta il papà del piccolo

12:17 - William Lawrence, detto Wil, ha solo un anno ed è un bimbo davvero speciale: è in grado di "volare". Il piccolo, affetto dalla sindrome di down, vive nello Utah insieme ai suoi genitori e a quattro fratellini, più uno in arrivo. Alan, suo papà, ha voluto raccontare la sua storia tramite un progetto fotografico molto creativo: grazie a Photoshop rende le immagini della vita quotidiana poetiche, aggiungendo Wil mentre vola come un supereroe.

"Questi scatti in cui William vola - racconta Alan, di professione fotografo - hanno un significato molto speciale per me, soprattutto quando penso alle sfide che mio figlio dovrà affrontare da grande. Spero di insegnargli che anche con le sue disabilità può fare ogni cosa si metta in testa. Compreso volare".



Per realizzare le immagini, Alan prende il piccolo in braccio e scatta la foto. Poi, tramite un ritocco durante la fase di editing, cancella la sua figura e così sembra che Wil fluttui libero nell'aria. Le foto saranno raccolte in un calendario, Bringing The Light (Portando la luce), e il ricavato delle vendite servirà ad aiutare le persone con la sindrome di down come suo figlio.