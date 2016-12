"Violenti con manifestanti", associazione denuncia polizia Louisiana

L'American Civil Liberties Union insieme ad altre organizzazioni denuncia la polizia per il trattamento dei manifestanti durante le proteste per l'uccisione di Alton Sterling in Louisiana e Philando Castile in Minnesota. Il governatore della Louisiana, John Edwards, ha difeso gli agenti, definendo la loro risposta "moderata". Intanto, secondo un sondaggio "il 69% degli americani ritiene che le relazioni razziali siano in un cattivo stato".