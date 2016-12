7 dicembre 2014 "Vietato allattare", a Londra scatta protesta Farage: "Le donne si coprano per farlo" Nella capitale britannica organizzato un allattamento di massa in strada: nel mirino un albergo di lusso che ha costretto una mamma a coprirsi per nutrire la propria bimba Tweet google 0 Invia ad un amico

07:23 - L'allattamento al seno, un gesto tra i più naturali al mondo, sta diventando terreno di scontro politico in Gran Bretagna. Dove ha sollevato non poche polemiche l'invito di Nigel Farage (alleato di Beppe Grillo al Parlamento europeo) a "non allattare in pubblico. Le donne si coprano e stiano in un angolo". E intanto a Londra va in scena una protesta con tanto di allattamento al seno di massa in strada.

L'elemento scatenante è stato un episodio avvenuto nella sala da tè di un hotel a cinque stelle del centro di Londra, il Claridge's: una mamma di 35 anni si è messa ad allattare la sua bambina di 12 settimane alzando discretamente il golfino. Un cameriere è accorso e, citando un regolamento interno che poi la direzione ha negato di avere, le ha imposto di coprire la piccola con un grande tovagliolo. Due immagini rilanciate dai media ritraggono la donna, Louise Burns, mentre allatta, e poi con spalla e poppante coperte dal tovagliolone.



Per protestare contro l'episodio si è formato un gruppo su Facebook che ha organizzato un allattamento al seno "di massa" (con circa 25 aderenti) davanti all'hotel, additato come moralista e bacchettone anche perché viola una legge britannica che proibisce alle imprese di discriminare le donne che allattano.



La vicenda è stata quindi cavalcata dall'euroscettico Farage, secondo il quale i locali pubblici dovrebbero poter chiedere alle mamme di allattare "in maniera discreta. Sedendo in un angolo o in qualsiasi altro modo", ma in ogni caso spetta al Claridge's decidere.



Il premier David Cameron, pur essendo leader del partito conservatore, ha invece preso le distanze e si è allineato al rispetto della legge: una portavoce di Downing Street ha riferito che il premier "condivide la posizione del Ssn", il sistema sanitario nazionale, "secondo la quale l'allattamento al seno è completamente naturale ed è del tutto inaccettabile che una donna venga fatta sentire a disagio quando allatta in pubblico".