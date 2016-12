29 novembre 2016 11:56 "Vado in Usa per business e progetti creativi": così Lapo salutava lʼItalia prima dello scandalo Il rampollo di Casa Agnelli aveva spiegato il motivo della partenza in un video condiviso sul suo profilo Instagram. E ora la Rete si sbizzarrisce con sarcastici commenti

"Oggi andrò all'estero e visiterò davvero molti Paesi perché ci sono molti progetti e nuove idee che presto vi verranno mostrate". Salutava così l'Italia Lapo Elkann, arrestato in Usa per aver finto un sequestro di persona quando in realtà si trovava senza denaro dopo giorni in compagnia di una escort, droga e alcol. Il rampollo di Casa Agnelli, prima della partenza, ha infatti condiviso un video di 'arrivederci' su uno dei suoi profili Instagram.

Nella descrizione del filmato, Lapo ha ulteriormente spiegato che era diretto in Usa per "business e progetti creativi nei prossimi giorni a venire". Una beffa, dunque, suona la notizia del suo arresto, ampiamente commentata dai suoi seguaci sotto il video stesso. "Come autodistruggersi in poche mosse" commenta ironicamente un utente, mentre un'americana chiede, stupita, se Lapo ha ancora a che fare con "la cocaina. Dove sono andate a finire la sobrietà e lo stare in salute?".