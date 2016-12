"Usa e Italia, interessi comuni"

Dopo le nuove rivelazioni sul caso Wikileaks, il portavoce del dipartimento di Stato Mark Toner ha voluto precisare che "gli Stati Uniti e l'Italia godono di una lunga amicizia basata sui nostri valori condivisi e su una storia di cooperazione nel portare avanti interessi comuni in tutto il globo". Ha poi aggiunto che "in quanto alleati e partner, continueremo a lavorare a stretto contatto con l'Italia per proteggere la sicurezza dei nostri due Paesi".