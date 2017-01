"Spero che Obama muoia"; è bufera su co-presidente campagna Trump

E' bufera su Carl Paladino, co-presidente della campagna presidenziale di Donald Trump a New York. Nella sua lista di "speranze" per il 2017, infatti, Paladino ha inserito la morte di Barack Obama con il virus della mucca pazza e il trasferimento di Michelle Obama in Zimbabwe per vivere in una grotta con un gorilla. E una volta scoppiata la polemica, le scuse non sono bastate a calmare le acque.