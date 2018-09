"Sparito" in Norvegia Arjen Kamphuis, co-fondatore di Wikileaks

Cresce l'allarme sulla sorte di Arjen Kamphuis, "mago" informatico olandese co-fondatore con Julian Assange di Wikileaks, svanito nel nulla da due settimane in Norvegia. Le sue tracce si sono perse il 20 agosto a Bodo, nel nord del Paese. Domenica la polizia ha reso noto di aver aperto un'indagine. Secondo fonti di Wikileaks, che esprimono "preoccupazione", Kamphuis aveva prenotato un volo interno per Trondheim il 22, ma non è mai salito a bordo.