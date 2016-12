"Spalare le piste ciclabili per le donne": la direttiva femminista manda in tilt Stoccolma

Spazzare prima le piste ciclabili e pedonali per le donne. La direttiva del sindaco di Stoccolma Karin Björnsdotter Wanngård ha fatto discutere dopo la prima grande nevicata di novembre (così copiosa non accadeva da 111 anni), che ha mandato in tilt il Comune nordeuropeo. Il politically correct non è servito a molto se non a creare caos e ritardi. La scelta femminista, difesa dagli assessori, è stata sommersa dalle polemiche.