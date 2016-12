"Sono sciiti", Isis decapita 8 soldati siriani Nel video un bimbo passa i coltelli ai boia

29 marzo 2015 "Sono sciiti", Isis decapita 8 soldati siriani

19:55 - Otto soldati siriani, che erano stati catturati nella provincia nord-occidentale di Hama, sono stati decapitati dall'Isis. In un nuovo video shock viene mostrato un bambino che consegna coltelli agli jihadisti prima dell'esecuzione. Lo riferisce il Site. Nel filmato i soldati indossano delle tute arancioni. Sarebbero stati uccisi "in quanto musulmani sciiti".

Il video dura oltre 4 minuti. Nella prima metà mostra un miliziano in tunica marrone, barba lunga e turbante, con in braccio una mitraglietta, con alle spalle una serie di bandiere nere dell'Isis piantate su dei paletti: un set, come sempre ben studiato, per intimidire i propri nemici. L'uomo diffonde il suo proclama di morte contro l'esercito siriano e il suo leader, il presidente Bashar al Assad, immortalato in un fotogramma.



A seguire si vede il corteo degli otto condannati a morte, in tuta arancione e occhi bendati, accompagnati al patibolo da un gruppo di miliziani a volto scoperto. Poi, entra in scena un bambino di circa 10 anni che distribuisce i coltelli ai boia.



Non è la prima volta che la propaganda dell'Isis ricorre ai bambini. In altre circostanza sono stati utilizzati persino come killer. Un video pubblicato nemmeno un mese fa mostrava un ragazzino di 10-12 anni, che a volto scoperto e in mimetica sparava alla testa ad un 19enne accusato di essere una spia del Mossad.