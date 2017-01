“Sono intersessuale”, la rivelazione della modella Hanne Gaby Odiele

La modella Hanne Gaby Odiele ha annunciato pubblicamente la sua intersessualità nella speranza di incoraggiare altri come lei a parlare della propria storia. La 29enne belga collabora con interACT Advocates for Intersex Youth per la campagna contro “gli inutili interventi chirurgici” sui bambini intersessuali. “Ho subito danni psicologici perché sono nata in un corpo che non è né maschile né femminile e adesso è importante rompere il taboo” ha detto.