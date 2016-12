"Signora, lei è incinta": ma ha 99 anni L'incredibile abbaglio del ginecologo

"Signora, complimenti per il nascituro". È questo, a grandi linee, il testo della lettera con la quale il Portsmouth Hospitals NHS Trust inviatava Doris Ayling a fare delle analisi prenatali. Nessuno dei medici però si è reso conto della data di nascita della futura mamma: 21 novembre 1915.

Il curioso caso si è verificato nella contea dell'Hampshire, nel sud dell'Inghilterra. Secondo quanto ha riportato The Sun, l'ospedale ha convocato una signora a un passo dai cento anni chiedendole di fare degli accertamenti prenatali in vista della futura gravidanza. Naturalmente si trattava di un clamoroso abbaglio. La dirigenza sanitaria ha ammesso l'errore e si è scusata con l'anziana donna. I tre figli di Doris, oggi pensionati, non avranno quindi un fratellino da coccolare, mentre la neo-mamma mancata potrà continuare a fare la nonna a tempo pieno, accudendo i suoi 20 nipoti.