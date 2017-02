"Sei musulmano?", figlio di Muhammad Ali fermato in aeroporto

Muhammad Ali Jr, figlio 44enne della leggenda della boxe , è stato fermato all'aeroporto di Fort Lauderdale, in Florida, con la madre e interrogato per due ore presso l'ufficio immigrazione . Lo ha riferito il suo avvocato. Muhammad Ali Jr e Khalilah Camacho-Ali stavano rientrando dalla Giamaica. "Sei musulmano? Da dove hai preso il tuo nome?" , le domande più volte ripetute al figlio del pugile dai funzionari dell'immigrazione statunitense.

Stando a quanto raccontato dall'amico e legale di famiglia Chris Mancini Muhammad Ali Jr. e la madre Khalilah Camacho-Ali, seconda moglie di Muhammad Ali, erano allo scalo di Fort Lauderdale il 7 febbraio scorso, di ritorno dalla Giamaica, quando sono stati fermati a causa dei nomi arabi.



Mancini ha precisato che la donna è stata rilasciata dopo aver mostrato agli agenti della dogana una fotografia che la ritraeva insieme all'ex marito, mentre Ali Jr. è stato trattenuto per due ore.



"Episodio collegato al Muslim Ban, stiamo valutando di fare causa" - Per la famiglia Ali, è evidente che quanto accaduto è direttamente collegato alle iniziative di Trump per bandire i musulmani dagli Stati uniti", ha detto il legale, facendo riferimento all'ordine esecutivo emesso da Trump lo scorso gennaio, che vieta l'ingresso negli Usa, per 90 giorni, ai cittadini di sette Paesi a maggioranza musulmana. L'ordine è stato temporaneamente sospeso da una corte federale.



Mancini ha aggiunto che la famiglia Ali sta cercando di capire quante siano le persone che hanno vissuto un'esperienza simile e sta valutando di presentare una causa federale.