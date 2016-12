"Sei amico dei russi", volano pugni al parlamento ucraino

In Ucraina durante una sessione parlamentare Oleh Lyashko, leader del partito radicale, ha urlato al deputato seduto di fianco, Yuriy Boyko, di essere in contatto con la Russia. Boyko, però, non ha gradito l'insinuazione del collega tanto da alzarsi, iniziare a spintonarlo e tirargli violentemente un pugno in faccia. La rissa si è presto sedata e il dibattito è potuto continuare, anche se l'atmosfera tra i due vicini di banco si è mantenuta molto tesa.