"Roma in ostaggio dei gabbiani": il quadro impietoso del New York Times

Promesse mancateRicordando quando sulla pagina Facebook del Campidoglio apparì un post (poi cancellato), raffigurante un primo piano di gabbiano vittorioso in cima al Foro, il giornale americano cita anche i commenti che ne seguirono, non propriamente felici. L'amministrazione rispose cancellando il post e promettendo di "avviare delle procedure per ridurre i gabbiani in città". Promesse che a distanza di un anno non sembrano essere state rispettate, con i residenti che si dicono ovviamente stizziti. Come se non bastassero gli altri problemi che deve affrontare Roma ogni giorno: la spazzatura, le buche e gli autobus in fiamme.