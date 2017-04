"Referendum irregolare", Ankara accusa: analisti Osce di parte

La Turchia respinge come "politicamente motivate" le osservazioni critiche degli osservatori internazionali dell'Osce/Odihr sulla regolarità del referendum sul presidenzialismo di domenica. "Le nostre autorità hanno mostrato ogni genere di cooperazione in tutto il Paese per le attività della missione di osservazione", sostiene Ankara, precisando di aver suggerito in anticipo agli analisti di "evitare commenti basati su informazioni incomplete".