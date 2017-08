"Pyongyang ha testate nucleari", Trump avverte:Usa reagirà con furia

Il presidente americano, Donald Trump, è tornato a parlare di Corea del Nord, quando sembra che la crisi non si riesca ad arginare. Trump ha detto che gli Stati Uniti affronteranno le minacce con "fuoco e furia che il mondo non ha mai visto prima d'ora". Lo scrive Cnbc che cita alcuni giornalisti che hanno parlato con il presidente che si trova in vacanza nel suo golf club in New Jersey.