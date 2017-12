"Passaporti austriaci ai sudtirolesi", è polemica: sono finiti i nazionalismi

Basta con i nazionalismi, è il leitmotiv italiano dopo l'idea del nuovo governo austriaco di Kurz, alleato con l'ultradestra di Strache, di concedere il passaporto austriaco ai sudtirolesi che vivono in Trentino Alto Adige. E' un'ipotesi, ma tanto basta a far scendere in campo gli europeisti già preoccupati per l'ascesa dell'estrema destra. "E' una mossa velleitaria, non distensiva", dice il presidente dell' Europarlamento, Antonio Tajani.