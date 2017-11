"Paradise Papers", c'è anche Weinstein tra le tante star coinvolte

Il Guardian, che fa parte dell'International Consortium of Investigative Journalists che sta diffondendo i nuovi documenti, rileva che gli interessi economici delle star in questione nei paradisi off-shore sono sia attuali che passati.



In particolare, Weinstein avrebbe acquistato nel novembre 2001 duemila azioni del venture capital Scientia Health Group Ltd, basato alle Bermuda, poi estinto.



I documenti rivelano che ad agosto 2015 l'attore e musicista Justin Timberlake creò un'azienda negli Usa per acquistare immobili alle Bahamas, e poi la registrò come società straniera nelle isole caraibiche.



Allo stesso modo, l'attrice Nicole Kidmam e il marito, il musicista Keith Urban, registrarono alle Bahamas una società per investire il proprio denaro in immobili nel paradiso fiscale.



La cantante colombiana Shakira risulta residente alla Bahamas anche se vive a Barcellona, e risulta essere unica azionista di una società basata a Malta.



In molti casi gli interessati hanno difeso la correttezza delle loro operazioni e lo stesso Guardian rileva che non ci sono elementi per dimostrare che le star abbiano agito in modo illegale.