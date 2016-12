"Non votate per H. Clinton": afroamericani scortati via da comizio

Diversi manifestanti afroamericani sono stati scortati via da un comizio di Hillary Clinton nel nord di Philadelphia dopo avere gridato di non votare per lei. La candidata democratica, nel corso del suo discorso, ha detto: "So che c'è molto disaccordo in politica nel nostro Paese. E' il Dna dell'America". E ha poi aggiunto: "Quello che non possiamo tollerare è dividerci in gruppi senza parlarci o ascoltarci tra di noi come abbiamo visto".