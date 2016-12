"Non tocchi la mia ragazza": Obama alle prese con un fidanzato geloso

18:07 - Contenere la gelosia non è facile. Lo sa bene il presidente degli Stati Uniti che, durante il voto anticipato al seggio di Chicago per le elezioni di midterm, si è trovato a fare i conti con un fidanzato particolarmente geloso. Mike Jones, rivolgendosi a Barack Obama, ha detto: "Non tocchi la mia fidanzata". La lei in questione, Aia Cooper, era nel seggio accanto al presidente. "Non ci pensavo proprio", ha risposto con un sorriso Obama.

La ragazza, in forte disagio, si è scusata per il fidanzato, ma Obama non ha perso la battuta: "Almeno tornerai a casa con una storia da raccontare agli amici. Dirai non posso credere a quello che ha fatto Mike, è proprio uno stupido. Ma fortunatamente il presidente è stato gentile, quindi va bene".



Al termine del voto, Obama ha comunque baciato e abbracciato la ragazza. "Sulla guancia presidente, per favore Michelle non avercela con me", ha scherzato la giovane. "Ora sì che il tuo fidanzato sarà geloso", ha detto Obama.