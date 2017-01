"Non sono disposta a morire per Trump", sospesa 007

Costa caro un post su Facebook a un'agente dei servizi segreti Usa. "Preferisco il carcere piuttosto che prendere una pallottola per lui!", la frase incriminata della 46enne Kerry O'Grady , il nome che appare sui social media così come riporta il Washington Examiner. Il post, che allude a Donald Trump, risale all'ottobre scorso. I servizi segreti hanno avviato un'inchiesta. O'Grady si era espressa a favore della Clinton.

O'Grady continuerà a ricevere lo stipendio finché l'inchiesta non sarà chiusa. L'agente, che aveva espresso chiaramente le sue preferenze per la candidata democratica Hillary Clinton, scriveva che "questo mondo è cambiato" e che Trump, anche se mai menzionato apertamente, potesse essere "un disastro per questo paese".