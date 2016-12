“Non posso vivere senza il mio bassotto”. E lo fa clonare a Seul

Ha dell'incredibile la storia di Rebecca Smith, una donna inglese di 31 anni, che non voleva rinunciare al rapporto “di roccia” con la sua cagnolina Winnie. E l'ha quindi fatta clonare.



Quando il pelo intorno al muso del quadrupede ha iniziato a imbiancarsi, la donna si è presentata in tv per raccontare il suo “dramma” e racimolare il necessario per l'operazione. Poi, ha preso un aereo per Seul. Dove un gruppo di scienziati genetici sudcoreani ha estratto il dna della bestiola. MiniWinnie è venuta alla luce 60 giorni dopo, alla modica cifra di 80mila euro.