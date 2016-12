"No all'intervento italiano in Libia", media: "Bandiere italiane bruciate a Tobruk e a Derna"

Bandiere italiane date alle fiamme a Tobruk e a Derna, in Libia . Lo segnalano due media locali mentre su Twitter sono tornate a circolare immagini di un tricolore bruciato alcuni giorni fa presumibilmente a Bengasi. I libici sarebbero arrabbiati con Roma per via del suo endorsement al governo di accordo nazionale promosso dalle Nazioni Unite e per l'invio di 300 militari nella missione Onu nel Paese.

Il caso di Tobruk viene riportato dal sito Alwasat precisando che "centinaia di libici" hanno manifestato venerdì dopo la preghiera al motto "nessuna tutela". Su cartelli era scritto "no all'intervento dell'Italia nei nostri affari interni", "l'Italia non si sogni di occupare il nostro Paese". "I manifestanti hanno bruciato una bandiera italiana e issato striscioni sui quali era scritto 'il nostro esercito è il nostro salvatore', 'congratulazioni per le vittorie dell'esercito a Derna e Bengasi e per i suo progressi in direzione della città di Sirte", scrive il sito.



"Bruciando una bandiera italiana, hanno condannato quello che definiscono un'interferenza italiana e dell'Onu in Libia", riferisce dal canto suo Libya Herald descrivendo l'episodio di Derna. Questo è avvenuto nell'ambito di una protesta peraltro indirizzata contro raid aerei dell'esercito libico guidato dal generale Khalifa Haftar osannato a Tobruk. Ad apparente conferma di un episodio segnalato mercoledì (ma non è escluso si tratti di un nuovo caso), un account Twitter ha diffuso quattro foto accompagnandole con la didascalia "la bandiera dell'Italia brucia a Bengasi quale rifiuto dell'ingerenza italiana e contro le dichiarazioni di Roberta Pinotti". Senza aggiungere altro circa il ministro della Difesa, il tweet mostra una bandiera mentre viene calpestata e bruciata. Sul campo bianco di un drappo, si legge la scritta rossa in arabo: "No all'intervento italiano"