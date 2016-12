"Michelle Obama una scimmia": licenziato giornalista della tv Usa

12:04 - Rodner Figueroa, giornalista televisivo statunitense della rete in lingua spagnola Univision, l'ha combinata grossa. Durante una diretta, infatti, Figueroa ha paragonato Michelle Obama ad un personaggio del film "Il pianeta delle scimmie" e ha subito pagato il grave errore con l'immediato licenziamento.

L' "incidente" è avvenuto durante una fase del programma in cui si discuteva di vari stili di make-up. "Ehi, lo sapete che Michelle Obama sembra una del cast del Pianeta delle scimmie?", ha detto Figueroa in spagnolo.



Il conduttore ha poi chiesto scusa, ma il licenziamento è arrivato lo stesso: "Sono mortificato e chiedo il suo perdono, non ci sono scuse per giustificare che un professionista come me faccia un commento come quello che può essere interpretato come offensivo e razzista in questi tempi di instabilità che il nostro Paese sta attraversando".