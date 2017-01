"Le vere casalinghe dell'Isis", la parodia sulle mogli dei terroristi fa discutere

"The Real Houswives of Isis". Il format riprende quello famoso delle ricche casalinghe di New York e Beverly Hills. Protagoniste di questa nuova trovata televisiva in onda su BBC Two però, questa volta, sono le mogli dei terroristi che raccontano la loro quotidianità davanti alle telecamere. Sono donne che parlano di giubbotti esplosivi come di abiti scelti in boutique oppure di alcuni dei loro mariti che si sono fatti esplodere in qualche attentato.