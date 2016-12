"La Turchia vìola diritti umani", Cassazione blocca estradizione

La Turchia vìola i diritti umani e la situazione si è "aggravata" dopo il tentato golpe di luglio. Lo dice la Cassazione che per questi motivi ha deciso di non estradare in Turchia un trafficante di droga che aveva già scontato una pena di 7 anni in Germania. I supremi giudici hanno bloccato il rimpatrio coatto deciso dalla Corte d'Appello di Venezia. Nella sentenza si dice che la Turchia ha sospeso la Convenzione sui diritti umani.