"La talpa di Wikileaks" diventa donna: ok a cura ormonale nel carcere Usa

08:44 - Il soldato Bradley Manning, divenuto famoso come "la talpa di Wikileaks", potrà ricevere una terapia ormonale. Manning, che ha scelto di diventare donna e per questo ha chiesto di essere chiamato Chelsea, sta scontando la condanna per aver rivelato segreti relativi alla sicurezza nazionale Usa, nel carcere militare di Fort Leavenworth. Lo rivela Usa Today citando il colonnello Erica Nelson.

"Dopo aver attentamente considerato le raccomandazioni che (la terapia ormonale) è clinicamente appropriata e necessaria, e valutato tutti i rischi relativi (...) ho approvato l'aggiunta (della terapia) al piano medico del detenuto Manning", ha scritto il colonnello, secondo il documento riportato dal giornale.



Manning, dopo la condanna a 35 anni prigione che gli è stata inflitta nell'agosto del 2013, aveva fatto fatto causa al Pentagono, accusandolo di riluttanza nel curare correttamente la sua "disforia di genere". All'ex analista dell'intelligence è stata diagnosticato il disturbo - in cui una persona ha una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico - almeno cinque volte dai medici dell'esercito durante i quattro anni in cui è stata detenuta.



Ma nonostante le diagnosi, secondo quanto ha affermato il suo avvocato, non ha ricevuto alcun tipo di trattamento medico. Ai transgender non è consentito di arruolarsi nell'esercito, e il Dipartimento della Difesa non fornisce trattamenti ormonali, anche se il in alcuni casi il Dipartimento per i veterano lo fa. Manning è però ancora un soldato e secondo Usa Today la decisione di amministrargli la terapia ormonale non ha precedenti nell'esercito.