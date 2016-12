"La regina Elisabetta è morta", gaffe di una giornalista della Bbc su Twitter

Anche la Bbc si è scusata ufficialmente. "Nel corso di prove tecniche per un necrologio - rende noto l'emittente, facendo in realtà una nuova gaffe, secondo alcuni commentatori - dei tweet sono stati postati per errore da un account di un giornalista della Bbc, secondo i quali un membro della famiglia reale si è sentito male. I tweet sono stati immediatamente cancellati e ci scusiamo se abbiamo offeso qualcuno".



Solo la smentita della maldestra producer, che ha detto di essere stata vittima di uno scherzo, e la successiva nota di Buckingham Palace, secondo cui la sovrana era stata in ospedale ma solo per una visita di routine, hanno fatto rientrare l'allarme e rassicurato i sudditi britannici sulla ottima salute della loro regina.



Secondo il Daily Telegraph, Khawaja verrà sottoposta a una azione disciplinare dopo questo incidente. Anche se non è chiaro cosa sia veramente successo. La giornalista ha parlato di uno "scherzo sciocco", di cui sarebbe stata vittima dopo aver lasciato il suo smartphone incustodito a casa. Ma la Bbc ha di fatto smentito la sua versione. Un portavoce ha detto che "nel corso di prove tecniche per un necrologio, sono stati postati per errore da un account di un giornalista della Bbc alcuni tweet, che dicevano che un membro della famiglia reale si è sentito male". E ancora: "I tweet sono stati immediatamente cancellati e ci scusiamo se abbiamo offeso qualcuno".



Sembra che comunque Khawaja non fosse coinvolta direttamente in questa "esercitazione" che l'emittente conduce con regolarità. Fra i tweet sotto accusa che sono usciti dal suo account nel giro di pochi minuti se ne conta anche uno, visto da pochissimi utenti, in cui si afferma, con tanto di refuso, che la regina Elisabetta è morta. Buckingham Palace, violando di fatto la regola di non commentare le speculazioni sulla famiglia reale, è quindi dovuto intervenire per fare chiarezza.



E' vero che la sovrana è stata all'ospedale King Edward VII di Londra, ma solo per una visita di routine e programmata, alla quale l'89enne regina deve sottoporsi ogni anno. E' molto probabile che Khawaja venga ora punita dalla Bbc, come del resto era accaduto a un suo collega, il dj Danny Kelly, che nel 2010 aveva annunciato dai microfoni di Bbc West Midlands: "Ho un importante annuncio da fare: la regina Elisabetta II è morta".



La sua voleva essere una "battuta" che non è piaciuta però ai vertici della Bbc, che hanno subito preso le distanze dall'accaduto e si sono scusati "senza riserve" per il cattivo gusto dello scherzo.