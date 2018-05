11 maggio 2018 19:01 "La persona scomparsa più famosa su You Tube" è un 28enne tedesco Dal 2014 di Lars Mittank non si sa più nulla. Le ultime immagini lo riprendono mentre scappa fuori dallʼaeroporto di Varna in Bulgaria. Proprio queste sono state analizzate in ogni dettaglio dagli utenti

Se si cerca in internet "la persona più famosa scomparsa su You Tube" ("the most famous missing person on You Tube”"), il risultato sarà Lars Mittank. Le ultime immagini che si hanno di lui sono all'aeroporto di Varna in Bulgaria e risalgono all'8 luglio 2014. Poi più nulla. Più di 16 milioni di utenti hanno guardato e riguardato i video caricati sul social e i frame sono stati analizzati fin nel minimo dettaglio. Ne sono così emerse le teorie più svariate, dal suicidio al traffico di organi.





I giorni primaLars Mittank aveva 28 anni e stava trascorrendo una vacanza con gli amici nel resorts Golden Sands, sulla costa bulgara. La sera del 6 luglio 2014 viene coinvolto in una rissa con altri quattro uomini. Il motivo era calcistico: Lars tifava Werder Brema, gli altri Bayern Monaco. Ma la violenta discussione sportiva gli è costata cara: la perforazione del timpano. Kosta Kostov, il medico che lo visita, gli prescrive un antibiotico e gli sconsiglia di salire su un aereo in quelle condizioni. Mentre i suoi amici fanno ritorno in Germania, lui si cerca un albergo economico dove restare ancora qualche notte.

Il comportamento stranoE' da quel momento che le cose cambiano. Lars inizia a comportarsi in modo insolito, bizzarro. Durante la notte che passa da solo, rimane sveglio, spaventato e paranoico. L'ultima chiamata è alla madre: le chiede di cancellare la sua carta di credito e le dice che alcune persone lo stavano cercando per rapirlo o ucciderlo. La donna, Sandra Mittank, racconterà poi alla televisione tedesca che poteva "sentire il suo cuore battere forte addirittura attraverso il telefono". Poi, cade la linea.

Le ultime immaginiIl giorno seguente Lars torna dal medico dell'aeroporto. T-shirt gialla e pantaloni larghi al ginocchio, ha con sé i bagagli, pronto a partire. Nelle immagini successive corre fuori dall'ambulatorio e poi dall'edificio. Le valigie sono rimaste sul pavimento della stanza del medico. Come riporta The Sun, il dotto Kostov ricorda che era nervoso e si comportava in modo strano. Quando un altro paziente è entrato nell'ambulatorio, avrebbe urlato: "Non voglio morire qui. Devo uscire da qui". E in effetti, le telecamere lo riprendono in strada. Quando esce dal raggio dell'obiettivo, scompare per sempre. Si perde probabilmente nella foresta vicino all'aeroporto.