00:56 - "L'Occidente sottovaluta drammaticamente la dimensione del pericolo rappresentato dall'Isis". A dirlo è il giornalista tedesco Jurgen Todenhofer, il primo reporter occidentale cui è stato permesso, con tanto di garanzia scritta, di visitare dall'interno l'organizzazione e la lotta degli estremisti islamici in Siria e Iraq. Secondo Todenhofer l'Isis "funziona bene come Stato, come altri Paesi totalitari della regione".