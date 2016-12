Le persone presenti in piazza all'arrivo della piccola "milizia" sono rimaste inizialmente esterrefatte di quanto stava avvenendo sotto i propri occhi, per poi passare, sempre più incuriositi, a fotografare i "jihadisti".



Organizzatori: "Così sarà Praga dopo l'invasione dei musulmani" - Solo l'arrivo della polizia ha messo fine alla controversa manifestazione e pare evidente che gli organizzatori saranno denunciati. Questi ultimi si difendono dicendo di aver voluto dare una dimostrazione di "quale sarà il clima, una volta che Praga sarà stata invasa dai musulmani", come ha detto il leader della manifestazione, Martin Konvicka, ancora travestito da imam.



Per niente casuale appare la data scelta per la raccapricciante messa in scena dell'invasione Isis, in quanto proprio domenica 21 agosto Praga ha celebrato la triste ricorrenza della occupazione sovietica del 1968.