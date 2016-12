"Jihadisti pronti ad attaccare le spiagge italiane", il Copasir smentisce

Obiettivi concreti degli attentatori sarebbero le spiagge di Italia, Spagna e Francia del Sud, e le informazioni a riguardo arriverebbero dall'Africa. I terroristi sarebbero pronti a usare armi ed esplosivo fra lettini e ombrelloni , scrive ancora la Bild, come già accaduto lo scorso anno a Sousse , in Tunisia. E secondo un alto funzionario della sicurezza tedesca, "potrebbe darsi che in questo modo l'Isis concepisca una nuova dimensione di terrore. Le spiagge non possono essere protette".

La smentita del Copasir - Il Copasir, Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, smentisce però la notizia della Bild: "Mai nessuno ci ha parlato di pianificazione in corso di attentati di questo genere. Non ci risultano nella maniera più assoluta", chiarisce il presidente Giacomo Stucchi. "Le fonti del giornale tedesco dovrebbero essere meglio verificate anche perché se ci fosse stato un allarme di questo genere sulle spiagge italiane avremmo già visto un innalzamento dell'attenzione da parte delle forze dell'ordine - aggiunge Stucchi -. Il fatto che questo innalzamento dell'attenzione non ci sia stato porta ragionevolmente a pensare che tali informazioni non siano basate su dati di realtà".