"Il Titanic affondò per un incendio": la nuova teoria di un giornalista irlandese

Dall’analisi di alcune fotografie sono emersi, infatti, i segni di fiamme che si erano sviluppate vicino alle caldaie del transatlantico quando ancora si trovava nel porto di Belfast, dove venne costruito. Si era cercato di spegnerle ma senza successo. Nonostante questo, il programma della costosa nave andò avanti e l’incendio continuò a indebolire per giorni lo scafo del Titanic fino a quando arrivò a urtare l’iceberg che lo squarciò, causando il danno letale alla cosiddetta nave "inaffondabile".



Gli armatori erano perfettamente a conoscenza dell’incendio e ordinarono agli ufficiali di bordo di non farne notizia tant'è che all’arrivo a Southampton, la nave approdò al molo con il lato sinistro, in modo che i danni alla fiancata destra non potessero essere notati. Secondo gli esperti di metallurgia interpellati, un fuoco di quella portata può causare una diminuzione fino al 75% della resistenza dell’acciaio con le caratteristiche di quello usato per la costruzione del Titanic. L' iceberg, dunque, avrebbe soltanto fatto da "facilitatore" a un destino già segnato in partenza.