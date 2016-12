"Il principino George non ha niente di Windsor", parola del Telegraph

13:55 - Il principino George è un Middleton a tutti gli effetti: parola del Telegraph, popolare quotidiano britannico che ha messo a confronto le foto, da poco rese pubbliche, del rampollo reale con quelle della madre da piccola. Risultato? I due sono identici. Il terzo in linea di successione al trono d'Inghilterra quindi avrebbe geni più "borghesi", provenienti dalla mamma Kate, che della casa Windsor.



Non solo: alcuni suggeriscono che le somiglianze non si fermino all'aspetto ma riguardino anche il carattere. Il principino sarebbe più disinvolto di babbo William, contraddistinto dalla stessa voglia di vivere fuori dagli schemi di Kate. Schemi e regole che, però, attendono il piccolo George non appena sarà più cresciuto.