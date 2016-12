31 marzo 2015 "Heil Hollande!" L'umorista Roucas cacciato per un tweet contro il presidente L'attore, molto noto in Francia, inventò il programma televisivo "Bebete Show", che fece epoca su TF1 negli anni Ottanta e Novanta Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

Les méthodes du PS contre les candidats FN : Incendies,menaces de mort,agressions..Valls et ses SA en action.Heil Hollande! — Jean Roucas (@jean_roucas) 29 Marzo 2015